Carnevali: "Raspadori è destabilizzato dalle voci"

Interviste 15 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Volevamo tenerlo quest'anno. Noi non blocchiamo nessuno, però cediamo alle nostre condizioni"





Interviste15 Agosto 2022Corriere dello Sport"Volevamo tenerlo quest'anno. Noi non blocchiamo nessuno, però cediamo alle nostre condizioni" Giacomo Raspadori parte dalla panchina nella prima di campionato che vedrà il Sassuolo opposto alla Juventus all'Allianz Stadium.



Carnevali: "Raspadori è destabilizzato dalle voci"

La decisione di Alessio Dionisi di non avvalersi, almeno in avvio, delle prestazioni dell'attaccante oggetto del desiderio del Napoli è stata commentata dall'amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali, che ai microfoni di 'DAZN' ha fatto il punto sulla trattativa con gli azzurri, esprimendo però anche il proprio disappunto per un'operazione che strapperà ai neroverdi un punto di forza a stagione iniziata: “Raspadori è un ragazzo giovane e un professionista esemplare, tra l'altro ha sempre svolto allenamenti perfetti in questi giorni, ma è inutile nascondere che sentire queste voci per un ragazzo del 2000 può essere destabilizzante. Il mister ha fatto le sue scelte, c'è una trattativa in corso, ma al momento è in stallo”.



"Il Sassuolo non blocca nessuno, ma vende alle proprie condizioni"

Carnevali è poi entrato nei dettagli della negoziazione con il Napoli, senza risparmiare una frecciata al club azzurro: “Dispiace però in un momento così importante fare a meno di un giocatore di valore ma la colpa è del mercato aperto. A mio avviso dovrebbe terminare prima del via del campionato, così non funziona e il campionato risulta falsato. Una società come la nostra ne risente perché noi lavoriamo sulla progettualità e così non possiamo programmare nulla, questo mette confusione. Volevamo tenere Raspadori quest'anno, noi non blocchiamo nessuno, però cediamo alle nostre condizioni. Quello che dispiace è che siano state portate avanti trattative private tra l'agente del giocatore e la società senza metterci al contatto. Quanto manca? Abbiamo fatto una nostra richiesta, vedremo gli sviluppi”.



Giacomo Raspadori parte dalla panchina nella prima di campionato che vedrà il Sassuolo opposto alla Juventus all'Allianz Stadium.Carnevali: "Raspadori è destabilizzato dalle voci"La decisione di Alessio Dionisi di non avvalersi, almeno in avvio, delle prestazioni dell'attaccante oggetto del desiderio del Napoli è stata commentata dall'amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali, che ai microfoni di 'DAZN' ha fatto il punto sulla trattativa con gli azzurri, esprimendo però anche il proprio disappunto per un'operazione che strapperà ai neroverdi un punto di forza a stagione iniziata: “Raspadori è un ragazzo giovane e un professionista esemplare, tra l'altro ha sempre svolto allenamenti perfetti in questi giorni, ma è inutile nascondere che sentire queste voci per un ragazzo del 2000 può essere destabilizzante. Il mister ha fatto le sue scelte, c'è una trattativa in corso, ma al momento è in stallo”."Il Sassuolo non blocca nessuno, ma vende alle proprie condizioni"Carnevali è poi entrato nei dettagli della negoziazione con il Napoli, senza risparmiare una frecciata al club azzurro: “Dispiace però in un momento così importante fare a meno di un giocatore di valore ma la colpa è del mercato aperto. A mio avviso dovrebbe terminare prima del via del campionato, così non funziona e il campionato risulta falsato. Una società come la nostra ne risente perché noi lavoriamo sulla progettualità e così non possiamo programmare nulla, questo mette confusione. Volevamo tenere Raspadori quest'anno, noi non blocchiamo nessuno, però cediamo alle nostre condizioni. Quello che dispiace è che siano state portate avanti trattative private tra l'agente del giocatore e la società senza metterci al contatto. Quanto manca? Abbiamo fatto una nostra richiesta, vedremo gli sviluppi”. Vai alle altre della categoria Interviste Raspadori, troppa distanza tra Napoli e Sassuolo

Mercato 6 Agosto 2022

La squadra emiliana valuta il cartellino tra i 38 e i 40 milioni di euro. De Laurentiis vuole investire intorno ai 30 milioni Mercato6 Agosto 2022La squadra emiliana valuta il cartellino tra i 38 e i 40 milioni di euro. De Laurentiis vuole investire intorno ai 30 milioni

I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: