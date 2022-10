Il Napoli fa tredici

Napoli spettacolare e spietato. La squadra di Spalletti chiude sul 4-0 con il Sassuolo e arriva a 13 vittorie consecutive tra campionato e coppa, un record impressionante, confermandosi prima in solitario a +6 sul Milan che però scendono in campo domani. Gli azzurri si accaniscono anche sugli emiliani con il solito show degli attaccanti. Osimhen mette a segno una tripletta, Kvartskhelia un gol e anche due assist decisivi. Ma è tutta la squadra a comportarsi come un'orchestra nella quale non c'è nessuno strumento stonato.



Pronti via e subito Di Lorenzo trova Osimhen che al 4' segna la rete del vantaggio. Al 7' clamorosa traversa di un meraviglioso Mario Rui. Laurienté è il più pericoloso dei suoi e Pinamonti si divora il pari al 15'. Sono però gli azzurri a fare la partita e a tessere buone trame in attacco. E al 19' arriva il raddoppio: gran palla di Kvara per Osi che scaraventa in rete il raddoppio. Pinamonti prova ad accorciare ma è il georgiano azzurro a trovare il 3-0 grazie all'ennesima palla d'oro messa da Mario Rui al 36'. Termina così un primo tempo spettacolare.



Nella ripresa il Napoli attacca ancora ma è Pinamonti ad andare vicino al gol. Entrano Ndombele al posto di Anguissa ed Elmas al posto di Zielu. Meret para su Frattesi che tira di punta. Kvara si fa male in un contrasto al 61'. Entra Raspadori. Deliziosa una punizione dell'ex di turno, esterno della rete. Ma è Osimhen ad andare ancora in gol con lo scavetto al 77': 4-0. Dentro Demme e Zanoli. Rosso per Laurienté per un fallaccio proprio ai danni di Demme. Termina così l'ennesima grande partita degli azzurri.



