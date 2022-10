Osimhen: "Godiamoci questo momento magico"

Interviste29 Ottobre 2022SSC Napoli"Ringrazio il mister per la fiducia e voglio continuare così insieme a tutta la squadra" "Sto vivendo un momento magico e me lo voglio godere". Victor Osimhen è l'uomo copertina, "the man of the match" in questo Napoli-Sassuolo che porta il suo nome in calce alla tripletta.



