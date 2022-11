Voci dal Forum: Le avventure degli OSI-MEN...

Parto da una divertente paragone fatto da Juan Jesus: non siamo X Men ma ...OSI MEN.

Inarrestabili, questo Napoli è inarrestabile. Sia quando giocano le seconde linee che le prime. In quest'ultimo caso è toccato al Sassuolo essere asfaltato, pur avendo ricevuto in regalo due occasioni incredibili per metterla dentro. E, come sempre non si contano le occasioni sprecate, per non parlare della traversa di Mario Rui che grida vendetta, grazie alla parata del portiere avversario e ad un rigore non concesso. Ormai non ce ne importa più degli errori arbitrali o presunti tali, siamo troppo superiori per livello.

la cronaca della partita è quella di una procedura di messa in opera di uno strato di asfalto sul Sassuolo, attualmente il dominio delle partite è totale da parte del Napoli.

Passo ai voti: Meret 7 piu' che altro eprche' ha ipnotizzat gli attaccanti avversari in piu' di un'occasione DI Lorenzo 6,5 solita spina nel fianco, ma è sembrato piu' gestire oggi Jesus 6 si è fatto superare un apio di volte dall'avversario per velocita' ma ha rimediato a tante altre occasioni di mestiere ... sulla velocità ha qualche problema Kim il guerriero ...un baluardo, un gladiatore di epoca romana, un eroe barbaro, Conan del film appunto il barbaro, Attila forse, visti i tratti somatici 7,5 (non metto di piu' per 'inconsistenza avversaria) MArio Rui 6,5 meriterebbe di più per l'apporto offensivo ma ha un paio di errori di posizione/ misura in difesa ma bene Zielinsky 6 oggi opaco Lobotka 8 non ho parole piu', solo applausi Anguissa 6,5 in ripresa ma non era lui proprio Lozano 6,5 si è fatto notare piu' alla fine con un quasi goal poi lavoro oscuro a tratti non al meglio Osimhen 10 e lode il capo degli OSi-MEN, autore di una prestazione faraonica oggi...spettacolo puro ...poteva anche farne un quarto Kvaradona 10 un paio di palloni li sbaglia, per cui non è perfetto come uno vorrebbe ma è fantastico ogni volta che tocca palla ci si aspetta una giocata incredibile e lui ti accontenta, non sai mai quando sara' decisivo e neppure gli avversari lo riescono a capire, e migliorera' ancora ha solo 21 anni...fa anche recuperi straordinari sulal fascia, mia si limita alla giocata...gioiello di inestimabile valore, per il quale Giuntoli rimarra' famoso per decenni a Napoli

Che altro dire? mi preoccupano solo la condizione da gennaio in poi e malaugurati infortuni, ma per il resto siamo i padroni del nostro destino.