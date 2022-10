Napoli-Sassuolo: i voti agli azzurri



Cronaca 29 Ottobre 2022 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Cronaca29 Ottobre 2022CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona

Meret 7 - Guarda sfilare via il sinistro di Pinamonti, ipnotizza Thorsvedt al 21', respinge di piede il sinistro di Laurienté. Respinge il destro di Pinamonti in avvio di ripresa, si oppone anche a Frattesi. Una gran prestazione, un guantone d'oro.



Di Lorenzo 7 - Grande attacco alla profondità in occasione del gol, marca il territorio quando si presenta Laurienté. Entra nell'azione del 2-0 lanciando Kvaratskhelia, allunga il suo raggio d'azione come di consueto. Ci mette il piedino sulla respinta di Meret, anticipando Thorsvedt. Finalmente qualche minuto di riposo. (Dal 79' Zanoli SV - Debutto stagionale in Serie A, nel finale grande accelerazione e quasi confeziona il 5-0)



Kim 7 - Lancio con i giri giusti per Di Lorenzo nell'azione del vantaggio, cancella Laurienté al 9'. In avvio di ripresa è un treno, cinquanta metri di corsa come faceva quel Koulibaly di cui ha preso il posto.



Juan Jesus 6 - Si oppone come può a Pinamonti in avvio, non lesina nemmeno le maniere forti. Rischia molto su Frattesi al 60', ad un passo dal fallo.



Mario Rui 7,5 - Cosa si inventa dopo otto minuti? Attacca, rientra sul destro e da 25 metri chiama Consigli al miracolo. Siamo seri? Siamo seri. Avvia l'azione del raddoppio dandola a Kvara. Al 35' gioca al fianco di Osimhen, ma il suo suggerimento non è preda di nessuno. Tempo un minuto, arretra a centrocampo, lancio per Kvaratskhelia, gol. Un pizzico leggero su Pinamonti in avvio di ripresa, ottima la copertura su Toljan a metà ripresa.



Anguissa 6 - Rientra per appropriarsi del centrocampo, gioco di classe con Kim e Di Lorenzo per uscire dal pressing al 17'. Poi prende un colpo, ma mica molla. Presente, non al top ma questi minuti gli serviranno. (Dal 56' Ndombele 6,5 - Meritava maggior fortuna il destro che chiude un'azione che apre con tanto di pallone recuperato post-contrasto, si inserisce senza problemi nella manovra offensiva)



Lobotka 6,5 - Deve far attenzione quando il Sassuolo prova ad inserirsi dalle sue parti, scambia con Kvara nell'azione del 2-0. Tranquillo sempre, sbaglia poco, poco appariscente ma efficace. (Dal 79' Demme SV)



Zielinski 5,5 - Un po' nascosto, un sinistro in curva da ottima posizione prima di uscire. (Dal 56' Elmas 6 - Entra nel momento in cui il Sassuolo avanza ossessivamente, prima di sgonfiarsi: sbaglia poco, comunque)



Lozano 6,5 - Lascia la fascia libera per l'accorrente Di Lorenzo sull'1-0, ci corre in mezzo al 13' quando arriva al cross. Deve rientrare difensivamente su Rogerio, lascia la zona libera a Kvara per il 2-0. A tempo scaduto regala un brivido inquadrando l'incrocio.



Osimhen 8,5 - Non era semplice il controllo sul go, alza la gamba come se facesse judo prima di metterla in rete. Lo stop al 9' quasi fa venire giù lo stadio, se solo fosse diventato un gol. Questione di minuti, è al posto giusto nel momento giusto per il raddoppio (in soli sette palloni toccati). Terza volta in Serie A in cui va a segno per tre partite consecutive. Nella ripresa sembra assopirsi, è chirurgico nel fiondarsi sul pallone della tripletta: il tocco è fino fino. Segna la prima tripletta nigeriana della storia della Serie A e la quinta africana dal 1998 dopo Weah, Mboma, Salah e Keita.



Kvaratskhelia 8,5 - In curva c'è un gruppo di connazionali arrivati col pullman, li fa esplodere spostandosi sulla destra dopo aver attraversato tutto il campo in orizzontale: dribbling nello stretto, avversario superato, passaggio ad Osimhen, gol. È al quindicesimo gol, tra segnatura ed assist, in sedici presenze. Fa sedici (otto e otto) con un aggancio stratosferico ed un siluro di destro. Se la girata al volo inquadra la porta, la partita finisce al 39'. (Dal 71' Raspadori 6 - Regala l'illusione del gol dell'ex su punizione, deviata)



Spalletti 7,5 - Sbloccarla subito rende tutto più semplice, ma l'impatto è un urto a cui il Sassuolo non sa nemmeno come rispondere. Terzini larghi, pressing alto, intensità. E nel momento in cui Dionisi prova una reazione, basta un'azione per trovare il 2-0. Vedere i terzini giocare al fianco delle punte è una gioia da vedere, da tifare. Il Sassuolo, quando lascia uno spazio, un varco, viene punito: Kvaratskhelia fa una giocata monstre, ma nessuno gli è vicino. Avvio di ripresa non eccelso dal punto di vista della concentrazione, ma il Sassuolo pur trovando metri non arriva al gol (buco centrale nell'azione conclusa da Frattesi). Alcune letture sono rivedibili, quasi superficiali e non gli avranno fatto piacere: ogni piccolo timore però è troncato dall'errore che porta al poker. Con 32 punti però eguaglia il record di punti dopo 12 partite di Serie A (come nel 17-18 e 21-22), un record storico c'è comunque.



(claudio russo)