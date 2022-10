Voci dal Forum: Con sofferenza

Ancora tre punti pesanti, pesantissimi, ma quanta sofferenza. Si può tranquillamente affermare che, quella di oggi, è stata la partita più sofferta giocata dal Napoli fino ad ora. Può capitare e capiterà ancora, anche perché è impossibile sfoderarae sempre prestazioni di un certo livello.

Oggi Meret era completamente in bambola, soprattutto dopo la plateale papera che ha consentito al Bologna di pareggiare, ma non pigliamocela più di tanto con il portiere. Tutti i portieri fanno papere, e il nostro non fa eccezione. Ho molto apprezzato gli appplausi di incoraggiamento del Maradona dopo la papera: segno di grande maturità del pubblico. Sulla non brillante prestazione, ad ogni modo, non ha solo influito il portiere, ma anche altre cause: un'inevitabile stanchezza, la mancanza di Anguissa a centrocampo e alcune scelte, a mio modo di vedere, della formazione iniziale. Era importante, comunque, vincere, e si è vinto. Molto probabilmente questa partita avrà insegnato a chi di dovere che tutte le gare vanno tenute in seria considerazione, e tutti gli avversari vanno rispettati.

Per quanto riguarda la partita, Spalletti ripropone Mario Rui in difesa, Politano sulla destra, Ndombele al posto dell'infortunato Anguissa e Raspadori al centro dell'attacco. Il Napoli parte bene, ma verso la mezzora cala. Il Bologna ne approfitta e riesce a passare in vantaggio al 41° con Zirkzee. Pareggia Juan Jesus al 45°. Al 49° il Napoli passa in vantaggio con Lozano, ma il Bologna, complice Meret, pareggia alò 51° con Barrow. Al 69° Osimhen, su ennesimo assist di MaraKvara, segna il goal che regala la vittoria agli azzurri, proiettandoli in solitaria in vetta alla classifica.

Napoli - Bologna 3-2.

Rapido sguardo ai singoli. Meret, giornata da dimenticare, 5; Di Lorenzo, sempre sul pezzo 6,5; Kim, insuperabile, ma non preciso nella costruzione 6,5; J2, è sempre pronto e ha il merito di aver segnato subito dopo il goal del Bologna, 7; Mario Rui, è inutilmente offensivo, togliendo spazio a Marakvara e lascia buchi in difesa, 6 di stima; Oliveira dal 77°, copre decisamente meglio di Mario Rui, 6,5; Ndombele, non ha ancora i novanta minuti, ma ha idee chiare e perde qualche pallone per troppa leggerezza, 6; Elmas dal 71°, sembra che voglia spaccare il mondo, ma alla fine poco arrosto, 6; Lobotka, non iniza bene, ma poi sale in cattefra, 6,5; Demme dall'82°, c'è e si sente, 6; Zielinski, prezioso, 6,5; Politano, tanto fumo e poco arrosto e si divora un goal, 6 di stima; Lozano dal 46°, segna e sfiora anche la doppietta. Tutta un'altra musica rispetto a Politano, 7; Raspadori, tanto impegmno e qualche errorino, 6; Osimhen dal 46°, una furia, un'ira di Dio, non scherziamo il centro dell'attacco è suo, 7,5; MaraKvara, signore e signori vi presento il cacio, e ho detto tutto.

Testa alla Roma. Sette giorni per ritemprarsi e lasciare il segno in quel di Roma.