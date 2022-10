Napoli-Bologna: il tabellino



Cronaca 16 Ottobre 2022 Fonte: Il Mattino



I dati della gara della decima giornata di campionato





Napoli-Bologna 3-2 (1-1)



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui (31' st Olivera); Ndombelè (25' st Elmas), Lobotka (36' st Demme), Zielinski; Politano (1' st Lozano), Raspadori (1' st Osimhen), Kvaratskhelia



A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 18 Simeone, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano. All. Spalletti.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (32' st Lykogiannis), Bonifazi, Lucumì, Cambiaso (43' st De Silvestri); Ferguson, Medel (25' st Moro); Aebischer (32' st Sansone), Dominguez, Barrow; Zirkzee.



A disposizione: 1 Bardi, 12 Raffaelli, 4 Sosa, 5 Soumaoro, 7 Orsolini, 18 Raimondo, 21 Soriano, 55 Vignato. All. Thiago Motta.



Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.



Reti: 41' pt Zirkzee, 45' pt Juan Jesus; 4' st Lozano, 6' st Barrow, 24' st Osimhen.



Note: ammoniti Dominguez e Lykogiannis per gioco scorretto, Sansone per proteste e Skorupski per comportamento non regolamentare. Angoli 6-3 Napoli. Recuperi: 0' pt e 4' st. Spettatori: 50 mila.