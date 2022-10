Spalletti: "È bellissimo allenare questa squadra"

16 Ottobre 2022 Fonte: TuttoSport



"Contro il Bologna abbiamo dimostrato grande mentalità, fatto belle giocate individuali e creato tante occasioni"





Interviste16 Ottobre 2022TuttoSport"Contro il Bologna abbiamo dimostrato grande mentalità, fatto belle giocate individuali e creato tante occasioni" Il Napoli batte 3-2 il Bologna in rimonta, mantiene il primo posto in classifica e ritrova i gol in campionato di Osimhen. Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, ha solo parole d'elogio per i suoi: "E' stato fondamentale riuscire ad invertire l'inerzia che poteva prendere la partita. Abbiamo tentato di portare con forza la palla in area di rigore, queste sono gare importantissime da portare a casa: abbiamo dimostrato grande mentalità e giocato una grande gara su tantissimi aspetti. Abbiamo fatto belle giocate individuali e creato tante occasioni, è bellissimo essere il loro allenatore in questo momento", afferma l'allenatore toscano ai microfoni di Dazn al termine del match.



"Più importante essere decisivi che giocare dall'inizio"

"Tanta roba oggi il pubblico, ha partecipato sempre in maniera emozionante. Osimhen? Stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il trend del match. E' più importante essere decisivi che iniziare dal primo minuto. Posso fare dei cambi soddisfacenti perchè ho a disposizione buoni giocatori". Decima vittoria di fila per il Napoli fra campionato e Champions: "Ho delle buone sensazioni, giochiamo un gran calcio e vedo i ragazzi partecipi: noi vogliamo tentare di migliorare sempre, sviluppare le nostre azioni al meglio. Vedo interesse in allenamento e ognuno tenta di fare il massimo". Su Zielinski: "Ha ragionato in maniera corretta e ha capito che quello dello scorso anno non era davvero lui: lo spogliatoio dello scorso anno era composto da totem che ti toglievano molte responsabilità, quest'anno invece trovandoci in molti ragazzi giovani i giocatori più esperti hanno più coraggio", conclude l'allenatore degli azzurri.



