Mercato 18 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



In quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare





Napoli, l'addio di Ospina

Il portiere colombiano è stato, insieme al senegalese, a capitan Insigne e a Dries Mertens, uno dei giocatori di esperienza a dire addio alla maglia azzurra durante il mercato estivo, ma se per l'attaccante belga i tifosi nutrono ancora la speranza di un ritorno, per Ospina il Napoli è passato avendo scelto di firmare a scadenza di contratto un ricco contratto con l'Al-Nassr, allenato da quest'anno dall'ex tecnico della Roma Rudi Garcia.



David Ospina ringrazia il Napoli

Come suggello delle quattro stagioni disputate a Napoli Ospina ha voluto salutare i tifosi azzurri attraverso un post sul proprio profilo Instagram a corredo di un video che riassume le più belle parate del colombiano tra i pali del Napoli: "Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati. Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, i societá e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre sostenuto".



Ospina, l'alternanza con Meret e quella finale di Coppa Italia saltata per squalifica

Classe '88, arrivato al Napoli nell'estate 2018 dall'Arsenal con la formula del prestito, salvo venire riscattato 12 mesi più tardi, Ospina ha vissuto quattro stagioni ad alto rendimento, tre delle quali però condizionate dalll'alternanza in porta con Alex Meret, prima che nell'ultima annata Spalletti sciogliesse il ballottaggio a favore del colombiano. Nel suo palmares con il Napoli c'è la Coppa Italia 2020, ma Ospina dovette saltare causa squalifica la finale vinta ai rigori contro la Juventus.





