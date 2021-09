Ospina sta bene ma resta con la Colombia

Cronaca 6 Settembre 2021 Fonte: Mediaset



Fino a giovedì notte, quando ci sarà la sfida contro il Cile, per tornare in Italia a ridosso del match contro la Juventus





Cronaca6 Settembre 2021MediasetFino a giovedì notte, quando ci sarà la sfida contro il Cile, per tornare in Italia a ridosso del match contro la Juventus Dalla Colombia un sorriso a metà per il Napoli. Se il ct Rueda conferma che, a parte il centrocampista Andrade, sono tutti a disposizione per il match di qualificazioni mondiali contro il Paraguay, la logica fa pensare che il problema accusato da Ospina contro la Bolivia sia superato. Di contro nessun rientro anticipato per Ospina che quindi resterà con la Colombia fino a giovedì notte, ci sarà la sfida contro il Cile, per tornare in Italia a ridosso del match contro la Juventus.

Chiaro che in casa Napoli si vive la situazione con un po' più d'ansia, visto l'infortunio di Meret e un ruolo delicato come quello del portiere. Difficile in ogni caso che Spalletti si privi di un leader come Ospina, a maggior ragione in un match così importante, anche se alle spalle si sta preparando il 21enne Marfella.







Dalla Colombia un sorriso a metà per il Napoli. Se il ct Rueda conferma che, a parte il centrocampista Andrade, sono tutti a disposizione per il match di qualificazioni mondiali contro il Paraguay, la logica fa pensare che il problema accusato da Ospina contro la Bolivia sia superato. Di contro nessun rientro anticipato per Ospina che quindi resterà con la Colombia fino a giovedì notte, ci sarà la sfida contro il Cile, per tornare in Italia a ridosso del match contro la Juventus.Chiaro che in casa Napoli si vive la situazione con un po' più d'ansia, visto l'infortunio di Meret e un ruolo delicato come quello del portiere. Difficile in ogni caso che Spalletti si privi di un leader come Ospina, a maggior ragione in un match così importante, anche se alle spalle si sta preparando il 21enne Marfella.