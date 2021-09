Il Napoli rischia di perdere anche Ospina



Cronaca 3 Settembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il portiere colombiano colpito duro nel corso dei minuti di recupero del match a La Paz contro la Bolivia





Cronaca3 Settembre 2021Corriere dello SportIl portiere colombiano colpito duro nel corso dei minuti di recupero del match a La Paz contro la Bolivia

Una brutta notizia per il Napoli, che dopo Meret rischia di perdere anche Ospina. Il portiere colombiano è stato infatti colpito duro nel corso dei minuti di recupero del match a La Paz contro la Bolivia: un'uscita bassa che lo ha portato a scontrarsi con un avversario, rimediando un contusione dolorosa.

L'estremo difensore è rimasto comunque in campo fino alla fine (i cambi per la Colombia erano esauriti), ma zoppicando e lasciando ai compagni di squadra i rinvii dal fondo. Un episodio che mette in allarme Luciano Spalletti, già privo del portiere titolare Meret. Nel caso in cui la problematica di Ospina dovesse essere più seria del previsto, l'unica alternativa a disposizione del tecnico sarebbe il giovane Marfella.