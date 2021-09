Il Napoli vuole anticipare il rientro di Ospina

Cronaca4 Settembre 2021Corriere dello SportLa richiesta è quella di liberare David lunedì, dopo la partita con il Paraguay Napoli-Juventus è sempre, da sempre, una partita piena di fascino e talvolta di misteri, altroché, ma questa volta la penna invisibile dei romanzi della saga ha deciso di scrivere in largo anticipo. E via con l'elemento thrilling: Meret è infortunato e dunque fuori causa e Ospina, il suo erede designato per il grande sabato napoletano di calcio con la Juve, non soltanto è impegnato nelle qualificazioni mondiali in Colombia con la Nazionale fino a giovedì, ma nella partita giocata neanche quarantotto ore fa con la Bolivia ha rimediato un duro colpo a una coscia in uno scontro con un avversario, tra l'altro al minuto 93, ed è uscito dal campo zoppicando.



Una maratona folle per portare David a Napoli

Primi riscontri: niente panico, giusto un duro colpo senza conseguenze apparenti, ma è comunque meglio attendere l'esito degli esami strumentali da effettuare ad Asuncion. Dove la Nazionale colombiana è atterrata proprio ieri in vista del secondo impegno di qualificazioni con il Paraguay, in programma domani. (…) Parallelamente, dicevamo, continua il dialogo con i vertici federali: la richiesta è quella di liberare David lunedì, dopo la partita in programma domani con il Paraguay, ma se la trattativa non produrrà i frutti sperati allora il portiere dovrà attendere anche la sfida in programma giovedì a Barranquilla con il Cile, alle 18 colombiane, e poi bisognerà agire di conseguenza. L'idea-2? Neanche semplice: trasferire in elicottero a Bogotà tutti i calciatori della Nazionale di stanza in Europa e poi metterli su un charter che, dopo circa 12 ore di volo, li riporterebbe da queste parti già venerdì. Probabilmente a Madrid e, nel caso di Ospina, poi a Napoli in sequenza. In caso contrario, cioè da piano originario, David raggiungerebbe la stessa Madrid venerdì notte e successivamente Napoli sabato mattina. Una maratona folle. (...)



