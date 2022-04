Lesione muscolare per Lobotka

Secondo Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, dovrà restare fuori almeno 15 giorni





Cronaca20 Aprile 2022Corriere dello SportSecondo Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, dovrà restare fuori almeno 15 giorni Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato che gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista, Stanislav Lobotka, "hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro". In merito all'infortunio dello slovacco, ha parlato Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana.



Castellacci: "Tante variabili incidono sui tempi di recupero"

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss, Castellacci ha dichiarato: "Non avendo visitato il ragazzo credo che la definizione di lesione di basso grado al bicipite femorale non dia una spiegazione precisa. Solitamente si parla di primo o secondo grado, se fosse di primo grado parleremmo di una lesione assorbibile in 15/20 giorni". Secondo l'ex medico dell'Italia, "I tanti infortuni sono dovuti anche ai tanti impegni ravvicinati e alle tante gare. Spesso però ci sono tante variabili che incidono su infortuni e tempi di recupero. L'edema in 15 giorni si riassorbirà ma ogni calciatore ha tempi di guarigione differenti".



Castellacci: "Zielinski? Potrebbe aver subito gli effetti del Covid"

Dopo aver ipotizzato i tempi di recupero di Stanislav Lobotka, Enrico Castellacci, ha parlato di Piotr Zielinski, apparso in ombra nelle ultime uscite, tanto da perdere la maglia da titolare, finendo spesso in panchina: "Potrebbe aver subito alcuni sintomi legati al Covid. Stanchezza e poca lucidità potrebbero essere così spiegate”.



