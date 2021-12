Possibile stop di 20 giorni per Lobotka

Cronaca7 Dicembre 2021TuttoSportNelle prossime partite mancherà una pedina che stava diventando fondamentale per il Napoli Quanto tempo dovrà restare fermo Stanislav Lobotka dopo l'infortunio rimediato contro l'Atalanta? Il centrocampista ha rimediato un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive, a tal proposito: "Come suggerisce il buon senso: venti giorni di riposo. Oppure come sostiene l'ottimismo: aspettare e sperare che, passando le nottate, con l'Empoli o magari a Milano, Stanislav Lobotka torni a essere uno di loro". Ma per Spalletti l'emergenza continua e anche nelle prossime partite mancherà una pedina che stava diventando fondamentale per il Napoli.



