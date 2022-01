Lobotka: "Finalmente protagonista"

Cronaca21 Gennaio 2022Corriere dello Sport"Il discorso scudetto non è chiuso. Siamo di nuovo vicini alla vetta e possiamo giocarci le nostre possibilità" Lobotka sta ritrovando la fiducia di Spalletti nel Napoli. Come ha spiegato lui stesso, "sono finalmente protagonista", ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Soprattutto durante l'emergenza Covid che ha patito la squadra partenopea, il centrocampista slovacco si è rivelato una risorsa preziosa per il gioco del Napoli. "Sono felice perché sto giocando molto. Prima non è stato facile, perché ero poco impiegato", ha aggiunto.



