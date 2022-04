Voci dal Forum: Solo la matematica

Cronaca10 Aprile 2022Forum SoloNapoli - DarioOccorrerebbe un miracolo e di questi tempi, credo, che gli addetti a questi fenomeni, siano in altre faccende affaccendati Un'altra occasione gettata via e, probabilmente, fine dei sogni. Quella di gettare via le occasioni è ormai una costante, inequivocabile segno di poco carattere. Ad ogni modo, un grazie va dato a questi signori per le emozioni che ci hanno fatto vivere, anche se, questo va detto, sono stati aiutati da un campionato più che mediocre. La matematica, è vero, offre ancora speranze, specialmente se il Milan non dovesse vincere oggi contro il Torino, ma occorrerebbe un miracolo e di questi tempi, credo, che gli addetti a questi fenomeni, siano in altre faccende affaccendati, e giustamente. comunque, ripeto, solo la matematica.

Per quanto riguarda la partita odierna, credo che le maggiori colpe le abbia Spalletti, che va comunque ringraziato per il lavoro svolto e il comportamento tenuti. Il tecnico toscano ha insistito con un centrocampo che non ha mai funzionato, vale a dire Zielinski e Fabian. Entrambi durante la partita sono stati spettatori non paganti, lasciando, quindi, il Napoli giocare senza centrocampo. Strano che Spalletti non sia corso subito ai ripari e abbia sfruttato Demme ed Elmas solo sul finire della partita, mentre andavano, a mio sommesso avviso, impiegati fin dall'inizio. Il Napoli praticamente ha giocato senza centrocampo e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Il centrocampo, si sa, è la zona nevralgica del campo e lasciarlo agli avversari significa, nove volte su dieci, consegnarsi alla sconfitta. L'assenza di Anguissa è stata determinante ed è strano che ancora non si sia riscattato. Oltre al centrocampo, va detto che il K2 di questi tempi è lontano parente di quello che conosciamo e che abbiamo imparato ad apprezzare. In più, c'è un Mario Rui che probabilmente si crede veramente un professore. Fossi in Spalletti ci andrei cauto con gli elogi, perché pare che facciano più male che bene. Insomma, il Napoli è stato battuto meritatamente dalla Fiorentina, che non ha fatto nulla di trascendentale, ha solo punito una presunzione e un approccio imbarazzanti.

Della partita racconto solo il risultato: Napoli - Fiorentina 2-3.

Passo velocemente ai singoli. Ospina, non può niente sui goals subiti, 6; Zanoli, il migliore della difesa, 6; Rrahamani, il terzo goal è colpa sua, 5, K2, fuori condizione, 5; Mario Rui, troppi elogi gli hanno fatto decisamente male, oggi il suo avversario, oltre a segnare il primo goal ha fatto quello che ha voluto, 5; Lobotka, ha tirato e portato la croce, 6 di stima; Politano, inconcludente, 5; Fabian, assolutamente non in condizione, 4,5: Osimhen, raggiunge il 6,5 per il goal segnato e l'assist a Ciro; Zielinski, ha giocato? non me ne sono accorto, 4; Insigne, tanto fumo e poco arrosto, 4,5; Mertens, il migliore, 7; Elmas, non giudicabile; Demme, non giudicabile; Ghoulam, non giudicabile.

Un'ultima cosa. Per favore, si lasci Insigne in panchina. Insigne è il passato fortunatamente. Mettiamoci una pietra definitiva sopra, e buona fortuna ad entrambi. È tutto!