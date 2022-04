Gonzales: "Che emozione segnare al Maradona"

Queste le parole di Nico Gonzalez a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: "Quello di oggi è il mio gol più bello. Ricordo tutta l'azione, alla fine ho fatto un bellissimo gol. Ho letto che sono l'unico giocatore dell'Argentinos Juniors ad aver segnato al Maradona: giocare in uno stadio come questo è una cosa a cui aspiro sempre. Ma sono contento per tutta la squadra e per Firenze. Mi fanno piacere i complimenti, a me piace correre molto e dare una mano alla squadra sia in difesa che in attacco. Mi sento bene e l'ho dimostrato anche in Nazionale: sono tranquillo perché la squadra è molto forte. Dobbiamo solo continuare così".