Interviste10 Aprile 2022Corriere dello Sport"Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad allenarci in maniera corretta e provare a fare più punti possibili" La Fiorentina passa al Maradona e mette forse il punto sulla rincorsa scudetto del Napoli. Gli azzurri subiscono la quinta sconfitta in casa, nonostante un finale generoso, e ora si ritrovano al terzo posto in classifica. Nel dopopartita, Luciano Spalletti sembra davvero molto sconsolato per il 2-3 firmato da Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral.



Spalletti: “Difficile recuperare punti in poche partite”

Le partite alla fine del campionato sono sempre di meno, ecco perché ogni sconfitta appare più grave di qualche mese fa. Questa contro la Fiorentina fa proprio male al Napoli e all'ambiente. Spalletti concorda: “È un pochino una sentenza, diventa difficile recuperare punti in poche partite. Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad allenarsi in maniera corretta e provare a fare più punti possibili”.



