Siamo a un punto dall'Inter capolista, che verrà a farci visita sabato prossimo





E ora, dopo questa vittoria contro il Venezia, tutto è riaperto e, grazie alla sconfitta dell'Atalanta a Bergamo contro il Cagliari, la zona Champions, che era l'obiettivo di inizio stagione, è cosa fatta. Si è, in compagnia del Milan, a un punto dall'Inter capolista, che verrà a farci visita sabato prossimo per giocare la partita delle partite, almeno per quest'anno, in un clima che sicuramente sarà incandescente.

Quella col Venezia, comunque, non è stata una partita semplice, considerata la buona disposizione in campo della squadra lagunare. Per venirne a capo, ci sono voluti pazienza e cinismo e al Napoli quest'oggi certamente non sono mancati. Gli azzurri hanno lavorato prima ai fianchi gli avversari, poi li hanno stesi con i colpi di Osimhen, finalmente tornato al goal, e di Petagna proprio all'ultimo. Vittoria meritata, senza discussioni. Al Penzo avevano sofferto in molti, ma il Napoli non ha dato mai questa impressione. Bene, continuiamo così.

La partita. Spalletti riporta in campo Ospina e Insigne, punta centrale Osimhen e ripropone sulla fascia destra Politano, dopodiché i soliti. Strano, almeno per quanto mi riguarda, rivedere Elmas in panchina e lo stesso Mertens.

Si parte, Il Napoli la fa da padrone, ma la manovra è un po' leziosa. Quasi il 70% di possesso palla, ma poche le conclusioni e situazioni davvero pericolose. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo. Napoli sceso in campo più deciso. Al 59° passa in vantaggio. Cross dalla destra di Politano, testa di Osimhen e palla in rete. Azione tipica di quando si ha un centravanti, degno di essere chiamato tale. Proprio sul finire, ricordo che l'arbitro aveva accordato dieci minuti di recupero, Petagna ribatte in rete un tiro di Ciro Mertens.

Risultato finale: Venezia - Napoli 0-2.

Uno sguardo ai singoli. Ospina, sicuro e affidabile, 6,5; Di Lorenzo, Highlander ormai è una garanzia, 6,5; Mario Rui, qualche errorino e nervosismo non necessario, 6; Rrahmani, insuperabile e preciso, 6,5; Juan Jesus, come Rrahmani; Lobotka, immarcabile e, al momento, insostituibile, 7,5; Fabian, non come le ultime partite, 6; Politano, da ricordare solo il cross per Osimhen, 6; Zielinski, non si distingue per giocate speciali, ma non tira indietro la gamba, 6; Insigne, mai in partita, u peso inutile, 5; Osimhen, è un'altra cosa il Napoli con questo ragazzo, 7. I subentrati sono Nertens, Petagna, Elmas, Ghoulam. Giudicabile è il solo Mertens, che va oltre la sufficienza, 6,5.

Considerazione. Caro Spalletti, capisco la decisione per Ospina anche se non la condivido, ma mandare Insigne in campo proprio non lo capisco. Oggi l'ex capitano è stato un peso inutile e temo che lo sarà fino alla fine del campionato. Non sarebbe meglio metterci una pietra sopra e guardare avanti?