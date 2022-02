De Laurentiis: "Scudetto? Non ne parliamo"

Interviste 6 Febbraio 2022 Fonte: Il Mattino



"Siamo sempre secondi in classifica, ma siamo stati fortunati con il derby di Milano. Andiamo avanti così"





Interviste6 Febbraio 2022Il Mattino"Siamo sempre secondi in classifica, ma siamo stati fortunati con il derby di Milano. Andiamo avanti così" «Scudetto? Non ne parliamo. Ma siamo felici di questo risultato su un campo molto complicato». Così Aurelio De Laurentiis parla dopo la vittoria contro il Venezia. Il patron era presente al Penzo per la trasferta degli azzurri: «Siamo sempre secondi in classifica, ma siamo stati fortunati con il derby di Milano. Andiamo avanti così, la squadra è gasata e questo è importanti. Adesso ci sono sei giorni per lavorare bene teoricamente e praticamente. Abbiamo un grande allenatore, ma non è una novità, ve l'ho sempre detto».



Al centro della discussione anche il futuro di Lorenzo Insigne. «È una persona libera, in quanto tale è giusto che prenda delle decisioni che trovi giuste per il suo futuro» ha commentato De Laurentiis a Canale 21. «Oggi si può arrivare fino a 100 anni, lui ne ha avanti ancora tanti e fa bene a pensarci, non facciamogliene una colpa. La vita del Napoli sarà sempre molto forte».