Osimhen: "Lo scudetto è possibile"

«È una bella sensazione tornare a giocare dal primo minuto, avevamo preparato la settimana per poter fare questo tipo di gara». Victor Osimhen torna e segna, 112 giorno dopo l'ultima rete. «Sono felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra. Ero convinto di poter fare una grande partita, anche se non era facile. La maschera funziona bene? A quanto pare sì» ha scherzato.



E ora la super sfida all'Inter, in un big match che potrebbe valere il sorpasso in classifica. «Dobbiamo continuare a pensare gara per gara, affrontiamo sempre avversari forti e anche sabato non sarà facile contro l'Inter. È una grande squadra, arrivare a quella partita a -1 ci aiuta, l'obiettivo può essere lo scudetto» ha concluso Osimhen a Dazn.



