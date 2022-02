Zanetti: "Abbiamo tenuto bene nel primo tempo"

Interviste6 Febbraio 2022Il Mattino"Sul gol di Osimhen, nonostante fossimo a difesa schierata in area, abbiamo invece sbagliato" Dopo la sconfitta con l'Inter arriva anche quella con il Napoli a rovinare i piani del Venezia di Paolo Zanetti, che cerca di salvare il salvabile dopo la sconfitta del pomeriggio con gli azzurri. «Abbiamo tenuto bene il campo ma siamo sterili offensivamente. Molte volte siamo arrivati al limite e abbiamo fatto fatica. Chiaramente contro il Napoli rischi sempre di prendere gol, vista la loro qualità, ma noi dobbiamo fare di più».



«Sul gol di Osimhen abbiamo sbagliato, eravamo tutti messi bene ma dovevamo fare meglio, anche se la giocata è stata di qualità» ha continuato Zanetti a Dazn. «La classifica la guardo poco, anche perché abbiamo sempre una partita da recuperare. Ma dobbiamo fare punti, non dobbiamo pensare alle altre: abbiamo incontrato Inter e Napoli in due partite, ora avremo scontri diretti e dobbiamo fare punti. Dovremo combattere fino all'ultima giornata».



