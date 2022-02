Tuanzebe non inserito nella lista UEFA

Il difensore inglese di origini congolesi in prestito dal Manchester United sta facendo solo lavoro in palestra per pubalgia





Cronaca3 Febbraio 2022Corriere dello SportIl difensore inglese di origini congolesi in prestito dal Manchester United sta facendo solo lavoro in palestra per pubalgia Alla fine è il nuovo e unico acquisto di gennaio a restare fuori. Axel Tuanzebe non è stato inserito nella lista che il Napoli ha presentato ieri all'Uefa in vista della doppia sfida di Europa League con il Barcellona, valida per i sedicesimi, in programma tra il 17 (al Camp Nou) e il 24 febbraio (al Maradona): Ounas è stato confermato e al posto di Manolas, ceduto all'Olympiacos a gennaio, è stato inserito Ghoulam, a sua volta escluso dall'elenco della fase a gruppi. Un mancino, un terzino sinistro piuttosto che un altro centrale di ruolo come Tuanzebe: valutazioni dettate con ogni probabilità dalle esigenze tecniche, considerando che in rosa ci sono tre difensori puri - Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus - e un uomo in grado di adattarsi - Di Lorenzo - e che a sinistra sarebbe rimasto soltanto Mario Rui.