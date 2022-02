Voci dal Forum: Basta col passato

Premessa. È ora di cominciare e rivedere determinate cose, perché questi rigorini stanno stancando e allontanano dal calcio. il rigore dato oggi al Barcellona, è semplicemente ridicolo. Punto.

Risultato più che soddisfacente a Barcellona e, almeno nel primo tempo, gioco più che apprezzabile. Nel secondo tempo il Napoli ha eretto un bunker che, vuoi per meriti propri, vuoi per demerito degli avversari, ha retto fino alla fine.

Spalletti si presenta al Camp Nou con Meret fra i pali e la sorpresa Juan Jesus al posto di Mario Rui. Quella di Juan Jesus si è rivelata una mossa azzeccata. Ci fosse stato lui contro l'Inter, Lautaro non avrebbe mai crossato quel pallone che poi si rivelò fatale. Si spera che il mister abbia capito che Marittiello in fase difensiva è limitato, tanto è vero che i pericoli per la porta azzurra provengono quasi esclusivamente dalla fascia di sua competenza. Anguissa, pi, prende il posto dell'infortunato Lobotka.

Primo tempo sontuoso da parte del Napoli, che chiude il tempo meritatamente in vantaggio, grazie a un magnifico goal di Zielinski, tra i migliori in campo. Nel secondo tempo, gli azzurri abbassano un po' il baricentro, ma vengono puniti dall'arbitro che, nonostante il VAR, concede un rigore davvero inesistente e, per certi versi, imbarazzante. Nell'azione che ha portato al rigore, il pallone sfiora le dita di Juan Jesus, che non può tagliarsele, e finisce la sua naturale corsa nelle braccia di Meret. Sembra tutto a posto. Neanche i calciatori del Barcellona protestano, ma arbitro e VAR non sono di questo avviso e si inventano un rigore a favore degli spagnoli. Da questo momento, il pallino è quasi sempre nelle mani degli spagnoli. che, a dire il vero, una volta arrivati sotto porta, sprecano tanto. Alla fine della gara il risultato raggiunto, la parità, credo soddisfi entrambe le squadre. Cosa ha detto questa partita? Che il Napoli è una grande squadra, ma che quando imparerà a pressare come il Barca, diventerà grandissima.

I singoli. Meret, bravo il ragazzo, che si è fatto trovare pronto dopo tanta panchina e tanta poca fiducia. Al 90° mette la manona su nu cross velenoso, 6,5; Di Lorenzo, la solita garanzia, 7; Rrahmani, un muro con K2, 6,5; K3, il Comandante è semplicemente granitico, 7; Juan Jesus, limita Adama e quello gli si chiedeva, 6,5; Fabian, bello da vedere soprattutto nel primo tempo, 7; Anguissa, grandissimo lavoro, da riscattare subito, 7; Elmas, raggiunge la sufficienza per l'assist a Zielinski, 6; Zielinski, forse il migliore, 7; Insigne, deludente, e non dico nient'altro 5,5; Osimhen, non una partita facile per lui, ma lotta come un leone, 6. Malcuit, Mario Rui, Demme e Ciro senza voto, Ounas è entrato in un momento complicato. Da giudicare in altre circostanze.

Testa al Cagliari adesso. Caro Spalletti, Ospina e Insigne sono il passato, inutile e dannoso, specie con Insigne, pretendere da loro ciò che non possono dare ed è facile capirne il perché.