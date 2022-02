Contro il Barça nuova maglia per l Napoli: è l'undicesima

Cronaca 24 Febbraio 2022 Fonte: Il Mattino



Cronaca24 Febbraio 2022Il MattinoVerrà utilizzata la nuova divisa “Flame”, già svelata ai tifosi in occasione di San Valentino, ma in una versione alternate, La voce circolava in rete già da tempo, ma ecco finalmente la verità: il Napoli presenta una nuova divisa, l'ennesima, stavolta per la notte più dolce di Europa League. Gli azzurri di Luciano Spalletti, questa sera contro il Barcellona allo Stadio Maradona, saranno un po' meno azzurri: per l'occasione, infatti, verrà utilizzata la nuova divisa “Flame”, già svelata ai tifosi in occasione di San Valentino, ma in una versione alternate, con le rifiniture oro come da tradizione per il club nelle gare internazionali.