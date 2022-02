Spalletti: "Giocato alla pari con il Barcellona"

Interviste17 Febbraio 2022SSC Napoli"Certo nel secondo abbiamo un po' sofferto ma il il rigore è inesistente perché la palla non cambia direzione" Luciano Spalletti plaude alla prestazione ma ha un rammarico sul penalty catalano: "Posso dire con serenità che il Barca ha meritato il pareggio, però il rigore non c'era. Juan Jesus non ha influito sulla traiettoria del cross. In tutta onestà il nostro giocatore mette le mani all'indietro e si limita a seguire una posizione normale di corsa".



