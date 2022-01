Insigne e Ospina verso il completo recupero

Cronaca 20 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Spalletti potrebbe riaverli disponibili in vista della gara in programma domenica alle 15 al Maradona





Un po' di sole napoletano dopo la tempesta. Ovvero: in occasione della partita in programma domenica alle 15 al Maradona con la Salernitana, Spalletti potrebbe recuperare in un colpo solo sia Insigne sia Ospina. Per la precisione: il capitano, fuori con la Fiorentina in Coppa Italia e con il Bologna in campionato per i postumi della lieve distrazione all'adduttore destro rimediata con la Samp, ha svolto in gruppo parte della sessione di allenamento andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno; David il colombiano, assente a Bologna per la contrattura al polpaccio sinistro accusata nel primo tempo della sfida con la Fiorentina, ha seguito invece una tabella di lavoro personalizzato in campo [...]







