Mertens: "Ecco perché ho lasciato il rigore ad Insigne"

Interviste 23 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"È un momento importante per lui, vuole finire bene. Ci dispiace che parta ma gli dobbiamo fare un grande saluto"





"Avevamo avuto delle occasioni e non abbiamo fatto gol, è sempre difficile quando non segni: se non fai il secondo c'è sempre l'opportunità per loro e infatti hanno tirato e hanno fatto 1-1. Futuro? Proverò a segnare il più possibile per convincere De Laurentiis a tenermi, ma l'ho detto scherzando. La cosa più importante è segnare per la squadra, poi vediamo il futuro". Sono le parole di Mertens ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro la Salernitana.



Napoli, le parole di Mertens su Insigne

Su Insigne: "Insigne? Era importante per lui tirare, volevo tirare io ma penso che è un momento importante per lui, ha fatto la sua scelta e mi mancherà perché è stato un uomo e un giocatore importante per questa società. Non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto per noi, sarà ancora importante, gli ho lasciato il rigore perché per lui era importante, vuole finire bene, ci dispiace un po' ma gli dobbiamo fare un grande saluto e dobbiamo ringraziarlo".







