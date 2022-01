Siparietto tra Spalletti e Sabatini nel dopo partita

I due hanno lavorato insieme alla Roma con buoni risultati ma, in questa occasione, gli stati d'animo erano evidentemente diversi





Alla squadra del presidente Iervolino, però, non è piaciuto il modo in cui l'arbitro Pairetto ha diretto la sfida di Napoli e durante l'intervista nel post-partita ai microfoni di DAZN di Luciano Spalletti è intervenuto Walter Sabatini per dire la sua opinione.







Dopo essere stato richiamato dal tecnico azzurro ("Vieni qui che hai la faccia sorridente"), il neo direttore sportivo granata non ha nascosto la sua delusione per i due rigori chiamati contro la sua squadra: "Eh, il ca**o sorridente. Ogni 3 angoli ci hanno fischiato un rigore contro. Hanno ripristinato la regola della piazzetta? Probabilmente avremmo perso lo stesso perché Spalletti è un genio, ma hanno per caso ripristinato la regola di ogni tre corner, un rigore? Non mi sembrava ci fossero".



I due hanno lavorato insieme alla Roma con buoni risultati ma, in questa occasione, gli stati d'animo erano evidentemente diversi a causa del risultato della gara. Spalletti ha chiosato con il sorriso: “Vuole fare polemica, ma al direttore non si risponde”. La chiusura dell'intervista con un bacio sulla guancia e un'amicizia che va oltre i colori.



