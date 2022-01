Voci dal Forum: Sfida impari

Cronaca23 Gennaio 2022Forum SoloNapoli - DarioÈ stato un noioso monologo azzurro dall'inizio alla fine e, nonostante ciò, la squadra granata ha retto bene per un tempo Il Napoli vince facile contro la Salernitana, ma di questa vittoria, credo, saranno felici solo coloro i quali seguono e sposano la filosofia che caratterizza i non colorati: - Vincere è l'unica cosa che conta.- Non è affatto così, o almeno non lo è per chi ama competere con lealtà e ad armi pari. Il Napoli ha sì vinto e siamo tutti contenti, ma la squadra battuta non era la Salernitana, bensì i suoi resti. La sfida, quindi, era impari. In questo campionato, purtroppo, di queste sfide ce ne sono state più di una, direi molte, quindi la competizione ha un valore relativo, direi che è decisamente falsata. Ora, mi chiedo: è valsa la pena farla continuare? Secondo me, no! Intanto, nel calcio, si registra un numero sempre decrescente di spettatori allo stadio e di abbonati alla TV. Sarebbe il caso di cominciare a riflettere e individuare le cause che determinano questa disaffezione, specialmente fra i giovanissimi.

La partita. Non c'è nulla da raccontare. È stato un noioso monologo azzurro dall'inizio alla fine e, nonostante ciò, la squadra granata ha retto bene per un tempo. Di seguito il risultato finale:

Napoli - Salernitana 4 - 1.

Marcatori: Juan Jesus, Bonazzoli, Mertens(r), Insigne(r).

Due osservazioni. Ha fatto non bene, ma benissimo Spalletti a lasciare in panchina Insigne e Ospina, che al 99% rappresentano il passato.

Ridicolo Insigne, quando, trasformato un rigore molto dubbio, salutava i pochissimi spettatori presenti e baciava, che faccia tosta!, la maglia. Basta! Si evitino queste sceneggiate, queste prese in giro. Guaglio', part' pe Toronto e 'a Maronn' t'accumpagna, però, famme 'o piacere: truove nu palcuscenico divers' pe cheste pagliacciate..