Lozano: "È stata una serata perfetta"

Interviste 17 Gennaio 2022 Fonte: SSC Napoli



Interviste17 Gennaio 2022SSC Napoli"Sono stato 15 giorni in isolamento e non è stato facile. Ma adesso sto bene e sono pronto a dare il massimo" Hirving Lozano protagonista del match con una doppietta al Dall'Ara: "Sono felice per i gol e per la prestazione. Abbiamo giocato benissimo e dimostrato di essere una squadra forte".



"Adesso abbiamo recuperato in classifica ma dobbiamo pensare una gara alla volta. Il campionato è lungo e noi vogliamo essere tra i protagonisti"



