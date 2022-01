Voci dal Forum: Precisazioni

Cronaca 17 Gennaio 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



A questo punto, una domanda si pone d'obbligo: è lecito sognare? Neanche per sogno. Si attende continuità





Cronaca17 Gennaio 2022Forum SoloNapoli - DarioA questo punto, una domanda si pone d'obbligo: è lecito sognare? Neanche per sogno. Si attende continuità Sono necessarie alcune precisazioni, che sono quelle che seguono: 1) Meret, oppure Ospina? Non c'è paragone! Il ragazzo friulano è nettamente superiore al colombiano; 2) Politano, oppure Lozano? Non c'è paragone! Il messicano è nettamente superiore all'italiano; 3) fare attenzione ai cosiddetti competenti del pallone, specialmente se hanno avuto come mentore Antonio Sibilia e hanno fatto le loro fortune con Callisto Tanzi, passato a miglior vita e re indiscusso dei truffatori, almeno in Italia.

A proposito di competenti di calcio, ce n'è uno, pare che abiti al Vomero, che si spaccia per tifoso del Napoli, ma che non perde occasione per denigrare e spargere veleno sulla squadra azzurra. Alla larga da un individuo del genere a cui dei folli danno voce e visibilità, perché non è assolutamente competente, la competenza non è data dagli anni in cui si lavora in un settore, nello specifico il calcio, o dal sapere quanto pesa un pallone, o quanta è larga e alta una porta, la competenza è aver dimostrato intelligenza nel settore in cui si opera e non scaltrezza, o opportunismo. Questo individuo non ha fatto altro che spargere veleno su Meret, che oltre a essere un ottimo portiere è anche un bravo ragazzo. Ora ha di mira Elmas, che è un sicuro talento. Meret ed Elmas, ma anche Fabian sono stati scelti, approvati da un certo Ancelotti. Basta e avanza! L'individuo in questione non è tifoso del Napoli, è un destabilizzatore, un sobillatore. Non dimenticatelo!

Bene. Spalletti con questa partita contro il Bologna, pare che abbia capito alcune cose fondamentali: 1) a Lozano non si può rinunciare a cuor leggero. Il ragazzo va fatto giocare e va responsabilizzato; 2) è bene ora che affidi la porta a Meret, che rappresenta il futuro. Su Meret, poi, ci sono le garanzie di Zoff. Credo che anche qui basti e avanzi. Il Napoli, quindi, si presenta con Meret in porta. Esterno basso a sinistra è Marittiello, a centrocampo Lobo, Fabian con il supporto di Zielu, e in avanti Ciro e Lozano. Il Napoli subito parte bene e mette in chiaro al Bologna che per loro sarà dura. E dura è stata. C'è una sola squadra in campo ed quella azzurra! Spiccano le qualità di Fabian, Lobo, Zielu e Lozano. Al 20° gli azzurri passano in vantaggio. Elmas scorribanda sulla sinistra. Entra in area e punta l'avversario, finalmente qualcuno che lo fa, dopo essersene liberato, crossa. Lozano di prima intenzione e di sinistro mette dentro. Si continua e continua a non esserci storia. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio di un goal. Poco per il volume di gioco sviluppato.

Secondo tempo. Stessa formazione. Il Bologna sembra più volitivo, ma viene subito punito. Fabian è lanciato tutto solo sulla sinistra. Alza la testa, guarda, crossa e Lozano trafigge per la seconda volta il portiere. È notte fonda per il Bologna. Gli azzurri potrebbero colpire ancora, ma preferiscono controllare. A venti dalla fine Spalletti fa entrare Osimhen, Politano e Demme. Vengono richiamati Fabian, Lozano e Mertens. Le forza cominciano a venir meno. Sembra naturale e logico, ma il Bologna, fatta eccezione per una sola volta, non è mai pericoloso. La partita si conclude con la vittoria del Napoli,

Al Renato Dall'Ara: Bologna - Napoli 0 - 2.

A questo punto, una domanda si pone d'obbligo: è lecito sognare? Neanche per sogno. Si attende continuità.

Do un voto generale, che non può essere che sette.

Menziono soltanto lo stakanovista Di Lorenzo. È davvero impressionante questo ragazzo. Avrà, che so, mille polmoni, quattordici gambe, tutto spropositato. Dovrei coniare un soprannome per lui e sono indeciso fra Immortale e Highlander. Scelgo Highlander, perché d'immortale c'è solo quel Signore al piano superiore.

Testa alla Salernitana.