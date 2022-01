I convocati per la trasferta a Bologna. C'è Osimhen

Cronaca 16 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca16 Gennaio 2022Corriere dello SportL'attaccante nigeriano, che ha anche avuto il Covid, era assente dallo scorso 21 novembre La notizia che Spalletti e tutti i tifosi del Napoli stavano aspettando. Victor Osimhen torna nella lista dei convocati per la trasferta di domani a Bologna. L'attaccante nigeriano, che ha anche avuto il Covid, era assente dallo scorso 21 novembre quando subì una seria frattura allo zigomo nel match contro l'Inter. Osimhen, dopo l'intervento chirurgico e l'adozione della mascherina per tornare ad allenarsi, era andato in Nigeria per le vacanze natalizie. Lì ha preso il Covid, scoperto alla sua partenza verso Napoli, e quindi è rimasto a casa, uscendo nel frattempo dalle convocazioni della nazionale per la Coppa d'Africa.



Napoli, la lista dei convocati

Meret, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. Zielinski si aggregherà alla squadra nella giornata di domani.