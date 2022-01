Arnautovic: "La cosa peggiore è aver perso la partita"

Interviste17 Gennaio 2022Spazio Napoli"Ho un problema alla gamba e non riesco a capire di che si tratta. Soprattutto durante le partite è un disastro" Il centravanti del Bologna, Marko Arnautovic, ha rilasciato delle breve dichiarazioni nel post partita del Dall'Ara, che ha visto il suo Bologna uscire sconfitto per 2-0 in favore del Napoli di Luciano Spalletti. Il numero 9 rossoblu ha così parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi in maniera particolare sulle sue attuali condizioni fisiche:

