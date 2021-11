Voci dal Forum: Si ancora primi

Cronaca21 Novembre 2021Forum SoloNapoli - DarioNon successo niente. Riprendiamo a correre! Si era messa pure bene la partita contro l'Inter, dopo che al 17 uno straordinario tiro di Zielinski era riuscito a portare il Napoli in vantaggio. Uno sfortunato episodio, il rigore provocato da K2, portava l'Inter al pareggio. A dire il vero, per me quello, data l'estrema vicinanza fra l'attaccante e il difensore, nello specifico K2, non mai rigore, ma il nuovo regolamento punisce un fallo del genere, quindi niente da obiettare sulla decisione arbitrale. Il Napoli accusa il colpo e l'Inter ne approfitta. Diventa padrona del campo e si veste di carattere. Sul finire del tempo, su azione di calcio d'angolo, Perisic da posizione impossibile beffa Ospina. Si va negli spogliatoi con l'Inter in vantaggio, e direi anche meritatamente. Il secondo tempo inizia con gli stessi uomini del primo. La cosa capibile da parte dell'Inter, ma non certamente da parte di Spalletti. Per quanto mi riguarda, avrei subito tolto uno spento Insigne e messo al suo posto Elmas. Al 55 esce Osimhen per infortunio ed entra Petagna. L'Inter al 61 porta a tre il suo bottino. Correa recupera palla e si fa 65 metri indisturbato. Al limite dell'area serve Lautaro che incrocia di destro e porta il risultato sul 3-1. Sembra calare la notte per il Napoli. Al 75 doppio cambio per il Napoli. Fuori finalmente Insigne e Lozano e dentro Elmas e Mertens. Di contro l'Inter fa uscire Barella e Lautaro e dentro Gagliardini e Di Marco. Al 79 il Napoli accorcia. Mertens dal limite dell'area lascia partire un destro che si insacca sotto la traversa, battendo Handanovic. Partita riaperta. All'87 Perisic esce per Satriano. un assedio del Napoli. Al 91 miracolo di Handanovic, che riesce a deviare un colpo di testa di Mario Rui sulla traversa, mentre sugli spalti si era gridato al goal. Intanto l'arbitro aveva decretato 8 minuti di recupeero. Proprio al 97 Mertens si mangia la pi facile delle occasioni per pareggiare. Anguissa, dopo azione fantastica, scodella al centro. Mertens libero, potrebbe anche stoppare e tirare, preferisce tirare a volo. Pallone alto, alle stelle. Era destino che si dovesse perdere.

Beh, caro Spalletti, hai impiegato molto tempo a richiamare Insigne in panchina. Questo Insigne un peso morto, praticamente si regala un uomo all'avversario. Non mi si venga a dire che sul primo goal il passaggio a Zielinski era suo. Per favore, il goal tutto di Zielinski, che ha rubato palla, se l' portata avanti, l'ha smistata a Insigne e ha dettato pure il passaggio. Inoltre, c' da dire che per tutto il primo tempo Di Lorenzo non ha mai passato la palla a Lozano. strano ed bene che si intervenga. Nel secondo tempo le cose sono migliorate, grazie anche alle sostituzioni effettuate da Inzaghi, ma una cosa giocare 11 contro 11 e un'altra giocare 11 contro 10. Ad ogni modo, non successo niente. Si continua ad essere primi, ma, ripeto, alcune cose vanno chiarite, e subito.

I singoli. Ospina, buona prova, 6,5; Di Lorenzo, ignora spesso Lozano e spesso non mantiene la posizione,5; Mario Rui, non si pu chiedere di pi, 6; Rrahamani, ordinaria amministrazione, 6; K2, non la sua migliore prestazione, 6; Anguissa, meglio nella seconda parte, 6; Fabian, si allenato in queste settimane? 5; Lozano, non ha eccessive colpe, 6; Osimhen, solito lottatore, ma conta mettere il pallone dentro, 5,5; Zielinski, finalmente si visto e non solo per il goal, 6,5; Insigne, per favore lasciatelo in panchina, 4,5; Elmas, si dato da fare e nulla pi, 5,5; Mertens, pochi minuti ma come quelli di una volta, 7; Petagna, utile, 6.

E' tutto! Non successo niente. Riprendiamo a correre!