Calhanoglu: "Il Napoli ha fatto pressing alto"

Interviste 21 Novembre 2021 Fonte: DAZN



"Sapevo che negli ultimi 10' sarebbe stato difficile, ma alla fine abbiamo preso tre punti"





Interviste21 Novembre 2021DAZN"Sapevo che negli ultimi 10' sarebbe stato difficile, ma alla fine abbiamo preso tre punti" Ancora un gol, ancora un rigore realizzato di personalità e carattere. Sulla vittoria dell'Inter contro il Napoli c'è anche la firma di Hakan Calhanoglu. Ecco le parole del centrocampista nerazzurro a DAZN dopo la partita di San Siro: "Il rigore? Ho calciato contro il Milan e ho continuato oggi. Il Napoli ha fatto pressing alto, ma noi siamo sempre usciti bene. Non abbiamo mollato fino alla fine. Sapevo che negli ultimi 10' sarebbe stato difficile, ma alla fine abbiamo preso tre punti. Quest'anno gioco in un altro ruolo, dopo qualche difficoltà sto iniziando a fare bene. Ci vuole tempo: quando sono arrivato qui tutti mi hanno aiutato. Nelle ultime partite ho fatto bene e voglio continuare così. Siamo una squadra forte. La classifica? Ci credevamo anche prima, giochiamo sempre bene e siamo sulla buona strada. Ora con lo Shakhtar partita decisiva. Il rigore? C'è pressione, ma resto tranquillo perché ho fiducia in me".



