Interviste 21 Novembre 2021 Fonte: Repubblica



Interviste21 Novembre 2021Repubblica"Nel finale abbiamo sofferto come è giusto che sia contro una squadra forte come il Napoli" Simone Inzaghi si gode il successo sul Napoli che avvicina l'Inter in vetta alla classifica. Ora i nerazzurri hanno appena 4 punti di ritardo dagli azzurri e dal Milan. "Dobbiamo continuare così, c'è un percorso importante davanti. È una partita chiave del nostro campionato e mercoledì ne arriva un'altra importantissima. Abbiamo vinto meritatamente, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Nel finale abbiamo sofferto come è giusto che sia contro una squadra forte".



