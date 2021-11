Lautaro: "Vinta partita fondamentale per classifica"

Interviste 21 Novembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Il mio gol? Ovviamente sono contento, da un mese non segnavo. Ma io cerco sempre di lavorare per l'Inter"





Interviste21 Novembre 2021Gazzetta dello Sport"Il mio gol? Ovviamente sono contento, da un mese non segnavo. Ma io cerco sempre di lavorare per l'Inter" Nella notte che più contava, riecco il Toro. L'argentino si sblocca dopo quasi due mesi su azione e mette la firma sul 3-2 contro il Napoli, primo successo stagionale dei nerazzurri contro una big. "Siamo felici per il successo, per noi era una partita molto importante per la classifica. Avremmo meritato di più anche negli altri scontri diretti e nel derby. Oggi dovevamo dimostrare quello che stiamo", ha spiegato Lautaro ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale della super sfida di San Siro che ha visto l'Inter accorciare il distacco dalla vetta a quattro lunghezze. "Il mio gol? Ovviamente sono contento, da un mese non segnavo (l'ultimo in nazionale il 15 ottobre, ndr). Ma io cerco sempre di lavorare per l'Inter. Il gol non è un problema, lo è invece se l'Inter non vince", ha concluso il Toro.



EMOZIONE SPECIALE — Il sigillo contro i partenopei, il sesto in campionato e il nono stagionale (nazionale compresa), ha anche avuto un sapore speciale non solo per la fine del lungo digiuno. "Oggi c'era la mia famiglia a guardarmi ed è stata una grande emozione", ha svelato Lautaro. Parole al miele per Correa, autore dell'assist che gli ha consentito di tornare al gol. "È un ragazzo serio, che lavora tanto e s'impegna sempre. Oggi mi ha detto che mi avrebbe dato una mano a segnare e così è stato".



Nella notte che più contava, riecco il Toro. L'argentino si sblocca dopo quasi due mesi su azione e mette la firma sul 3-2 contro il Napoli, primo successo stagionale dei nerazzurri contro una big. "Siamo felici per il successo, per noi era una partita molto importante per la classifica. Avremmo meritato di più anche negli altri scontri diretti e nel derby. Oggi dovevamo dimostrare quello che stiamo", ha spiegato Lautaro ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale della super sfida di San Siro che ha visto l'Inter accorciare il distacco dalla vetta a quattro lunghezze. "Il mio gol? Ovviamente sono contento, da un mese non segnavo (l'ultimo in nazionale il 15 ottobre, ndr). Ma io cerco sempre di lavorare per l'Inter. Il gol non è un problema, lo è invece se l'Inter non vince", ha concluso il Toro.EMOZIONE SPECIALE — Il sigillo contro i partenopei, il sesto in campionato e il nono stagionale (nazionale compresa), ha anche avuto un sapore speciale non solo per la fine del lungo digiuno. "Oggi c'era la mia famiglia a guardarmi ed è stata una grande emozione", ha svelato Lautaro. Parole al miele per Correa, autore dell'assist che gli ha consentito di tornare al gol. "È un ragazzo serio, che lavora tanto e s'impegna sempre. Oggi mi ha detto che mi avrebbe dato una mano a segnare e così è stato".