E anche questa pratica è stata archiviata nel migliore dei modi. Il Legia Varsavia è stato punito, così come si conviene a una squadra che fa dell'anticalcio il suo credo. Caro Legia, ti può andare bene una volta, forse un'altra volta ancora, ma non ti può andare bene sempre. Il risultato finale è di 3-0 in favore del Napoli, ma il bottino poteva essere molto più consistente. I tiri effettuati dal Napoli verso la porta avversaria sono stati talmente tanti che ne ho perso il conto. Ad ogni modo, la partita è stata decisa nel secondo tempo con un gol capolavoro di Insigne, da vedere e rivedere, un altro del solito Osimhen e, infine, l'ultimo di Lozano.

C'è poco o nulla da dire sulla partita: dominio assoluto della squadra azzurra. L'attenzione solo su alcuni singoli. Manolas rientrava e, come al solito, si è fatto male. Sembra un ospedale questo ragazzo. Il suo tempo lo passa più in infermeria che in campo. È partito titolare anche Lozano, ma è il lontano parente di quel giocatore che abbiamo ammirato durante l'inizio stagione dell'anno scorso. Che fa, si allena? E' un peccato, perché sarebbe bello vederlo nella forma desiderata con Osimhen. Bravo Elmas, che ha sfruttato al meglio la sua occasione, come anche Demme. Per concluderre, la nota particolare va ad Insigne, autore di un'ottima prestazione e di un gol capolavoro. Ecco, caro Insigne, pensa a giocare e lascia perdere mugugni e chiacchiere. Vedrai, il resto verrà da solo.

Testa solo ed esclusivamente a Roma.