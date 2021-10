Mertens: "Siamo un grande gruppo"

Interviste21 Ottobre 2021Corriere dello Sport"Per il momento sta andando tutto bene e fisicamente stiamo molto molto bene, si è visto anche stasera" Dries Mertens sorride soddisfatto per il netto successo del Napoli in Europa League, sui polacchi del Legia Varsavia, e per aver ritrovato una maglia da titolare, dopo tanti guai fisici: "Stiamo facendo bene - dice l'attaccante belga a Sky - dobbiamo continuare così. Anche oggi abbiamo fatto una bella partita e l'abbiamo chiusa con un 3-0. E' una partita speciale, sono felice dopo quattro mesi in cui non ho giocato. Vogliamo vincere tutte le partite. Oggi la palla non voleva entrare, poi alla fine abbiamo fatto il primo gol e si è vista tutta la nostra qualità".



Mertens elogia Osimhen, autore di un gol anche stasera, e ne racconta la crescita: "L'anno scorso aveva problemi con la lingua, non era facile inserirsi. Poi ha avuto un infortunio, insieme a me. Ho cercato di aiutarlo un po', è un ragazzo che vuole ascoltare e adesso sta facendo cose incredibili, se fa così deve giocare sempre. Quest'anno siamo un grande gruppo, per il momento sta andando tutto bene e fisicamente stiamo molto molto bene, si è visto anche oggi. Arriviamo sempre primi sulla palla e prepariamo bene le partite". Mertens, da 9 anni in azzurro, non si sbilancia nel dire se questo sia il Napoli più forte in cui ha giocato: "Non lo so, bella domanda. Vedremo alla fine. Difficile dirlo, continuiamo così senza fare paragoni. Abbiamo una rosa ampia e questo può fare la differenza". Sul suo ruolo in campo dice: "Oggi ho provato a fare un po' tutto. Volevo segnare ma non ce l'ho fatta. Mi piace giocare sia davanti che dietro alla prima punta. Dobbiamo continuare così".



