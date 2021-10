Spalletti: "Difficile fare meglio di stasera"

Interviste21 Ottobre 2021Corriere dello Sport"Dovevamo rimanere ordinati con il passare dei minuti e trovare poi le palle gol. Lo abbiamo fatto" Il Napoli batte 3-0 il Legia Varsavia e riapre il discorso qualificazione. Per gli azzurri si tratta del primo successo nella competizione dopo il 2-2 a Leicester e il ko interno contro lo Spartak Mosca (3-2). A decidere il match contro i polacchi le reti nell'ultimo quarto d'ora di Insigne - gol numero 112 in azzurro, è a -3 da Maradona -, Osimhen, al nono gol nelle ultime otto, e Politano. Spalletti può dunque fare festa: "Il fatto di non riuscire a sbloccare la partita poteva portare a perdere un po' di ordine e a quel punto è facile andare in difficoltà. Dovevamo rimanere ordinati con il passare dei minuti e trovare poi le palle gol. Lo abbiamo fatto. Quando si hanno tanti calciatori d'attacco possiamo trovare molte varianti. Possiamo giocare con due trequartisti ed è facile poi trovare la giocata vincente, come ha fatto Insigne oggi. Elmas ha dato disponibilità, Politano lo stesso: quando ci sono questi atteggiamenti è semplice fare le cose. Sono felicissimo, è difficile fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera".



