Manolas in dubbio per la gara con la Roma

Cronaca21 Ottobre 2021Corriere dello SportIl difensore greco ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver comunicato alla panchina "mi sono stirato" Brutte notizie in casa Napoli: Kostas Manolas stato costretto a lasciare il campo al 72' del match di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia. Il difensore greco ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver comunicato alla panchina "mi sono stirato". L'ex Roma, ammonito nel finale della prima frazione di gioco, uscito dal terreno di gioco con le sue gambe lasciando spazio a Matteo Politano. Brutte notizie, dunque, per Spalletti in vista della sfida di domenica in campionato contro la Roma.