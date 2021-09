Spalletti: "Vittoria che rivela segnali di crescita"

"La squadra sta acquisendo consapevolezza, siamo sempre più convinti della nostra capacità e della nostra qualità"





Luciano Spalletti commenta così il successo azzurro alla Dacia Arena: "Mi aspettavo questa prestazione, òla squadra sta acquisendo consapevolezza, siamo sempre più convinti della nostra capacità e della nostra qualità".



"Quello che stiamo dimostrando è la forza di squadra, le vortù individuali valgono solo se dietro c'è un gruppo e un gioco di insieme. Se l'atteggiamento del collettivo esalta i singoli allora si raggiunge il massimo".



"All'inizio non siamo riusciti subito a frenare il loro palleggio, poi però abbiamo preso campo e dimostrato autorevolezza. Abbiamo gestito palla e siamo stati bravi a colpire. Dopo è diventato tutto più facile".



Partenza che autorizza ambizioni? "Il nostro riferimento non deve esser la classifica al momento e neppure il cammino degli avvresari. Noi dobbiamo alimentarci del calore e della passione che ci sa dare l'ambiente di Napoli"



"Quello che conta non è il momento ma riuscire a dare continuità nel lungo periodo. Parliamo di stasera ed evidenziamo la crescita di mentalità della squadra. Poi sarà importante avere seguito sia nell'atteggiamento che nei risultati".



