Insigne: "Grande vittoria su un campo difficile"

"Dobbiamo restare con i piedi per terra e proseguire così, continuando con umiltà su questa strada"





Interviste20 Settembre 2021SSC Napoli"Dobbiamo restare con i piedi per terra e proseguire così, continuando con umiltà su questa strada" Lorenzo Insigne ancora ispiratore del successo azzurro contro l'Udinese: "Riuscire ad imporsi qui è davvero dura, siamo stati bravi a conquistare il successo meritatamente e questo è un risultato molto importante per noi".



