Gotti: "Complimenti ad un avversario forte ed in forma"

Interviste 20 Settembre 2021 Fonte: Mondo Udinese



"Hanno grande qualità di palleggio nello stretto e, al limite dell'area, creano tante situazione pericolose"





Interviste20 Settembre 2021Mondo Udinese"Hanno grande qualità di palleggio nello stretto e, al limite dell'area, creano tante situazione pericolose" Finisce il momento d'oro dell'Udinese. Questa sera, i friulani hanno semplicemente incontrato un avversario più forte. Questo Napoli è veramente in forma. I partenopei hanno dominato la gara ed anche contro una difesa tosta e compatta come quella bianconera non hanno avuto problemi a realizzare due gol. Tuttavia, questa sconfitta non cancella quello di buono che l'Udinese ha fatto fin qua. Nel post-partita, mister Luca Gottiha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco cosa ha detto.



L'intervento di Gotti

''Un pò di episodi iniziali hanno indirizzato la partita in favore del Napoli e fatto venire fuori tutta la loro forza. Nel primo tempo, come atteggiamento, abbiamo provato a fare il nostro. Purtroppo prendiamo due gol balordi, perchè sono entrambi conditi da ingenuità. Dopo le qualità del Napoli si possono esprimere con tutta la profondità di cui dispongono. Innanzitutto, dobbiamo fare i complimenti ad un avversario forte ed in forma. Dal canto nostro, noi facciamo il nostro campionato. Stiamo e staremo a testa alta. Facciamo tesoro di tutti i passaggi che ci sono. Anche oggi approfitto del fatto che ragazzi giovani hanno disputato altri minuti importanti in vista delle prossime gare. Tra due giorni c'è un'altra partita difficile da affrontare con il piglio con cui abbiamo iniziato questa''.



Obiettivo

''Contro il Napoli è sempre una partita difficile da interpretare. Non puoi stare, viste le caratteristiche loro, sempre con il blocco basso. Hanno grande qualità di palleggio nello stretto e , al limite dell'area, creano tante situazione pericolose. Quindi devi prendere delle decisioni che sono per esempio provare ad essere più aggressivi possibile. Differenza tra Napoli e Vecchia Signora? Siamo alla quarta giornata di un campionato che ne ha trentotto. Conosciamo le caratteristiche di entrambe le squadre. I conti si fanno molto più avanti. Adesso, anche in virtù di alcuni incroci si viene a creare questa classifica, ma è ancora molto lunga. Vale per tutti, anche per noi. Obiettivo? Noi abbiamo le nostre capacità ed anche dei limiti. Si vedrà passo dopo passo. Il campionato di Serie A è molto difficile. Dobbiamo rimanere equilibrati. Per esempio, all'esordio contro i piemontesi un episodio a nostro favore ha cambiato il corso del match. Oggi poteva essere lo stesso, ma il Napoli ha gestito benissimo la gara''.



Finisce il momento d'oro dell'Udinese. Questa sera, i friulani hanno semplicemente incontrato un avversario più forte. Questo Napoli è veramente in forma. I partenopei hanno dominato la gara ed anche contro una difesa tosta e compatta come quella bianconera non hanno avuto problemi a realizzare due gol. Tuttavia, questa sconfitta non cancella quello di buono che l'Udinese ha fatto fin qua. Nel post-partita, mister Luca Gottiha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco cosa ha detto.L'intervento di Gotti''Un pò di episodi iniziali hanno indirizzato la partita in favore del Napoli e fatto venire fuori tutta la loro forza. Nel primo tempo, come atteggiamento, abbiamo provato a fare il nostro. Purtroppo prendiamo due gol balordi, perchè sono entrambi conditi da ingenuità. Dopo le qualità del Napoli si possono esprimere con tutta la profondità di cui dispongono. Innanzitutto, dobbiamo fare i complimenti ad un avversario forte ed in forma. Dal canto nostro, noi facciamo il nostro campionato. Stiamo e staremo a testa alta. Facciamo tesoro di tutti i passaggi che ci sono. Anche oggi approfitto del fatto che ragazzi giovani hanno disputato altri minuti importanti in vista delle prossime gare. Tra due giorni c'è un'altra partita difficile da affrontare con il piglio con cui abbiamo iniziato questa''.Obiettivo''Contro il Napoli è sempre una partita difficile da interpretare. Non puoi stare, viste le caratteristiche loro, sempre con il blocco basso. Hanno grande qualità di palleggio nello stretto e , al limite dell'area, creano tante situazione pericolose. Quindi devi prendere delle decisioni che sono per esempio provare ad essere più aggressivi possibile. Differenza tra Napoli e Vecchia Signora? Siamo alla quarta giornata di un campionato che ne ha trentotto. Conosciamo le caratteristiche di entrambe le squadre. I conti si fanno molto più avanti. Adesso, anche in virtù di alcuni incroci si viene a creare questa classifica, ma è ancora molto lunga. Vale per tutti, anche per noi. Obiettivo? Noi abbiamo le nostre capacità ed anche dei limiti. Si vedrà passo dopo passo. Il campionato di Serie A è molto difficile. Dobbiamo rimanere equilibrati. Per esempio, all'esordio contro i piemontesi un episodio a nostro favore ha cambiato il corso del match. Oggi poteva essere lo stesso, ma il Napoli ha gestito benissimo la gara''.