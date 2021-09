Rrahamani: "Pensiamo già alla partita successiva"

Interviste 20 Settembre 2021



"Abbiamo giocato e vinto, ma torniamo in campo già giovedì e bisogna dimenticare subito questa vittoria"





"Abbiamo conquistato un successo splendido". Amir Rrahmani protagonista del match di Udine con la seconda rete azzurra.



"E' stato uno schema preciso e ringrazio Koulibaly per l'assist. Questo campo fu molto amaro per me l'anno scorso, ma il calcio insiegna che bisogna dimenticare gli aspetti meno positivi e guardare sempre avanti".



"Proprio per questo dobbiamo prendere l'energia giusta da questa vittoria ma concentrarci immediatamente verso la prossima gara contro la Sampdoria. Il calcio è questo, non esiste il presente ma solo il futuro"



Ti senti titolare accanto a Koulibaly? "Io ho detto sempre che una squadra come il Napoli deve avere sempre quattro difensori forti perché ci sono tante partite, giochiamo su tre fronti. E' importante farsi trovare pronti quando entri, l'opportunità arriva sempre".







