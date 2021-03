Voci dal Forum: Il proprietario della fascia

Cronaca 28 Febbraio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Ringhio, praticamente, per tante partite ha dovuto fare a meno di attacco e difesa, con gli uomini contati a centrocampo. È poco? Non credo proprio





Cronaca28 Febbraio 2021Forum SoloNapoli - DarioRinghio, praticamente, per tante partite ha dovuto fare a meno di attacco e difesa, con gli uomini contati a centrocampo. È poco? Non credo proprio Niente di trascendentale, ma almeno si è visto qualcosa e, soprattutto, si è rivisto un buon Ghoulam, che se lo si lascia giocare, andrà sicuramente di bene in meglio. Non dimentichiamo che prima dell'infortunio, che l'ha tenuto lontano dai campi per due lunghissimi anni, era una forza della natura, molto probabilmente, nel suo ruolo, fra i più forti al mondo, se non il più forte, e non sto assolutamente esagerando. Non dimentichiamo che Gattuso, per lungo tempo, ha dovuto rinunciare a Ciro e Osimhen, ai quali si è aggiunto Lozano e perfino Petagna. Per finire, ricordo le lunghe assenze di K2 e Manolas. Ringhio, praticamente, per tante partite ha dovuto fare a meno di attacco e difesa, con gli uomini contati a centrocampo. È poco? Non credo proprio. Si è dovuto inventare di tutto, andando incontro a critiche incomprensibili da parte di una stampa becera, e al comportamento alquanto discutibile del suo presidente. Per quanto mi riguarda, gli muovo due critiche:1) il non aver puntato decisamente su Meret e, a tal proposito, gli consiglio di farlo; l'aver concesso poco minutaggio a Rrahmani e Ghoulam. Si parla di un suo esonero a fine campionato, ma non credo sia la giusta soluzione, perché, nonostante i tanti problem, è in piena corsa per un posto champions. E scusate se è poco.

La partita. Gattuso contro il Benevento si affida a Meret fra i pali, Di Lorenzo e Ghoulam esterni bassi, Baka e Fabian a centrocampo, Politano e Insigne esterni alti, Zielinski libero di spaziare con Ciro punta. Già dalle prime battute si nota un altro Napoli rispetto a quello delle ultime uscite. Il pallino è degli azzurri e lo tengono fino alla fine. Il Benevento viene regolato con gol per tempo, prima da Ciro, poi da Di Lorenzo.

Buona partita da parte di tutti, in particolare di Ciro, Insigne, Politano, Zielinski, Fabian, ma su tutti Ghoulam. La fascia sinistra ha ritrovato il suo proprietario e ora si vola. Chi non raggiunge la sufficienza è K2, espulso giustamente per un fallo inutile e, di conseguenza, sciocco.

Bene, smaltiamo 'sta fatica e concentriamoci sul Sassuolo, non dimenticando quell'espressione facciale di Locatelli al Maradona. Fatemi una cortesia, fategli assumere a casa sua l'espressione della delusione e di qualche altra cosa.