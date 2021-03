Il Napoli resta in silenzio stampa

Interviste28 Febbraio 2021Alfredo PedullàIndetto dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Atalanta e interrotto giovedì solo per rispettare le regole UEFA Dopo la parentesi dell'Europa League, in cui i tesserati hanno parlato per rispettare le regole UEFA, il Napoli torna in silenzio stampa, indetto dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Atalanta. Nessuna intervista dunque anche dopo la vittoria contro il Benevento, compresa la conferenza stampa di Gattuso.

Silenzio stampa prorogato fino a data da destinarsi.