D'Angelo: "Non era questa la partita da vincere"

Interviste 28 Febbraio 2021 Fonte: Il Mattino



Interviste28 Febbraio 2021Il Mattino"Conoscevamo le difficoltà di questa gara, ma a mio modo di vedere abbiamo fatto bene" A sostituire lo squalificato Pippo Inzaghi sulla panchina del Benevento ci ha pensato Maurizio D'Angelo, allenatore in seconda dei sanniti: «Conoscevamo le difficoltà di questa gara, ma a mio modo di vedere abbiamo fatto bene, peccato per quell'errore sul gol di Mertens» ha detto in conferenza. «Non era questa la partita da vincere».



«Venire a Napoli e non subire troppo ci dà convinzione, nella ripresa abbiamo provato a incidere di più ma non sempre abbiamo trovato i giocatori tra le linee. È l'unica nostra pecca stasera» ha continuato D'Angelo. «Ci manca la vittoria da un po', c'è ancora da soffrire e lottare fino all'ultima giornata. Ci sono squadre di qualità alle nostre spalle a testimonianza di quanto stiamo facendo bene».



