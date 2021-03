Napoli-Benevento: i voti agli azzurri



Meret 6 - Col rientro di Ospina si giocherà di nuovo il posto, nel frattempo nega lo specchio al 38' a Depaoli e anche sul corner successivo. Facile il colpo di testa di Depaoli nella ripresa, una prestazione tutto sommato senza troppi patemi.



Di Lorenzo 6 - Spinge meno di Ghoulam, il gioco nel primo tempo è soprattutto sulla sinistra. Ci mette una pezza al 52', quando è in avanti e lascia spazio a Caprari - recupererà nel giro di pochi secondi. Giallo evitabile, travolge chiunque sul gol del 2-0 e comunque non è suo.



Rrahmani 6,5 - Non è appariscente, non si nota molto ma riesce a temporeggiare quanto basta per far andare in malora le azioni avversarie. Anticipa anche Meret al 62'.



Koulibaly 5 - Il suo agente è in arrivo a Napoli, lui non ha particolari problemi nel primo tempo e nemmeno quando gestisce il palleggio iniziale. Lapadula lo aggira portandolo al giallo, si divora il 3-0 con un colpo di testa in solitaria. Incomprensibile il fallo che lo manda negli spogliatoi, rovina un match con un'ammonizione fuori da ogni senso.



Ghoulam 6,5 - La condizione fisica non sarà eccelsa, ma il piedino è educato quando arriva al cross - impegna Montipo' su punizione. Entra nell'azione dell'1-0 dopo una gran corsa, fornisce sempre un appoggio. Il fatto che abbia giocato novanta minuti lascia una domanda: ha continuità? Se sì, perchè durante la stagione non ha avuto maggiori spazi?



Fabian 6,5 - Se rientra sul sinistro, può suggerire in verticale - come Insigne all'11' e Zielinski a fine primo tempo - oppure arrivare al tiro. Il Benevento non lo pressa quando è fronte alla porta. Perde un pallone in arrivo di ripresa, ma è uno dei pochi errori.



Bakayoko 6 - Deve fare attenzione a maggiori parti di campo, soprattutto quando Fabian si lancia in avanti. Se proprio deve, blocca fallosamente Lapadula o altri per evitare che scappino verso la porta - quando riesce, è chiaro. Battaglia tante volte.



Zielinski 6,5 - Debole il destro dalla distanza al 20', centralmente non ha libertà di accelerare nella prima mezz'ora - se non un duetto con Ghoulam - e si rifugia al limite dell'area. Trova il gol come Ronaldinho col Chelsea, ma Insigne è sulla traiettoria ed in offside. Impatta male in avvio di ripresa, al 57' la prima accelerazione delle sue. Recupera su Lapadula al 59'. (Dall'82' Elmas SV)



Politano 6,5 - Si fa tutta la fascia, anche per dare un contributo dietro. Punta spesso Foulon ed arriva sul fondo, come avviene col pallone del vantaggio. Involontariamente devia il 2-0, sfruttando un taglio in diagonale e venendo travolto da Di Lorenzo. (Dall'85' Hysaj SV)



Mertens 6,5 - Torna al centro dell'attacco dopo due mesi e mezzo, non disdegna di uscire lateralmente anche per aprire spazi a Zielinski. Prova a sorprendere Montipo' con un tiro-cross, è scaltro col movimento nel toccarla sul vantaggio. Non sarà al 100%, magari nemmeno all'80%, ma come si nota la presenza di un attaccante vero lì davanti. (Dall'82' Maksimovic SV)



Insigne 6,5 - Se deve alzare la palla per Mertens, è poco utile. Anticipato davanti alla porta su suggerimento di Fabian, si nota come si trovi a suo agio con Ghoulam che si sovrappone ogni volta. Al 58' recupera difensivamente e si ritrova a doversi opporre a Depaoli in area, al tiro non è precisissimo ma trova l'assist del raddoppio. Al 71' si incaponisce ma è caparbio dopo un bel controllo. Si sacrifica molto e ciò va rimarcato.



Gattuso 6 - Recupera un numero onesto di giocatori per assemblare il 4-2-3-1, il Benevento nei primi dieci minuti resta molto basso ed i suoi attaccano con ordine - anche grazie alla maggiore qualità dei singoli - senza trovare lo specchio con continuità. Rivedibile lo schema dei corner corti, decisamente meglio l'asse sulla sinistra che vede Ghoulam presente in fase di spinta. Il gol arriva dopo un'azione non troppo lineare, ma in questa situazione basta che arrivi. In ripartenza il Benevento nella ripresa ha qualche spazio di troppo, e pressa diversi metri più avanti: c'è qualche pallone perso in più, ma non i pericoli difensivi. Il 2-0 è meritato vista la superiorità dimostrata, sebbene arrivi fortunosamente: il Benevento crea pochi pericoli, il Napoli magari non ruberà l'occhio ma gioca con tranquillità e sicurezza - e visti gli ultimi tempi, è già qualcosa. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, magari poteva sostituire Koulibaly già dopo il primo giallo: ma come poter prevedere un altro fallo a settanta metri dalla porta? Solo tre cambi, avrebbe potuto risparmiare qualche minuto ad altri - tipo Mertens.

